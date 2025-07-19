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19 июля 2025 в 16:49

Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах у публики московского цирка

В московском цирке гимнаст из Китая рухнул с высоты и сломал позвоночник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайский цирковой гимнаст рухнул с трехметровой высоты во время выступления в московском цирке на Вернадского, получив серьезные травмы, сообщает Telegram-канал «112». По информации журналистов, в настоящий момент 30-летнего мужчину везут в больницу.

Сорвавшийся с высоты артист упал прямо на бордюр арены, говорится в сообщении. По предварительным данным, у гимнаста перелом позвоночника.

Ранее в Большом Московском цирке воздушный гимнаст из Эфиопии Абель Дагим упал с большой высоты и получил травмы во время репетиции опасного трюка перед первым выступлением. По имеющимся данным, 18-летний артист промахнулся мимо мата и рухнул на арену с семиметровой высоты. Циркач был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.

До этого в петербургском цирке на Фонтанке акробат упал на сцену из-за поломки турника. В ходе первого акта представления «Бурлеск» артисты показывали номер, когда конструкция внезапно сломалась. Один из гимнастов рухнул на пол, но смог сам подняться и уйти за кулисы.

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