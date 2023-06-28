Молдавия обвинила Россию в попытках дестабилизации МИД Молдавии обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране

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Министерство иностранных дел Молдавии обвинило Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства, его цитирует РИА Новости. Там, в частности, указано, что отношения между двумя странами пострадали после начала спецоперации на Украине.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кишинев использует двойные стандарты, говоря о необходимости сокращения числа российских дипломатов в республике и при этом проводя курс «на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами двух стран».

В отношениях с зарубежными партнерами власти Молдавии исходят из национальных интересов страны. Молдавско-российские отношения значительно пострадали, когда Россия начала проявлять военную агрессию в отношении Украины. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям России, которые направлены против нашей страны, — говорится в сообщении молдавского МИД.

Ранее правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Руководство страны согласилось перенести праздник на 8 мая и назвать его Днем памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Инициатива правящей партии перенести День Победы встретила сопротивление ряда граждан, они выходили на улицы с протестами.

29 мая Верховная рада Украины поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий Днем памяти и победы над нацизмом 8 мая. Этой же инициативой отменяется празднование 9 Мая как Дня Победы — теперь будет отмечаться День Европы.