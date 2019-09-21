https://static.news.ru/photo/89e1b846-dc7d-11e9-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Федерика Могерини Фото: Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Федерика Могерини обеспокоилась изменением климата, угрожающим миру и безопасности.

Евродипломат выпустила специальное заявление по случаю Международного дня мира. Она подчеркнула, что изменение климата уже стало вопросом национальной безопасности. В качестве примера Могерини назвала ситуацию с усиливающимся дефицитом питьевой воды, который уже приводит к конфликтам на Ближнем Востоке.

Мы видим это в Газе и мы видим это в долине реки Иордан. Мы видели это в Ираке, где контроль над водой уже стал стратегически важнее контроля над нефтью, — отметила политик.

Могерини напомнила, что почти миллиард человек живут на территориях, подверженных природным катастрофам, около 400 млн из них — в странах, где уже есть конфликты.

Основной мерой для борьбы с негативными климатическими изменениями Могерини назвала Парижское соглашение по климату. Дипломат призвала все страны мира отбросить разногласия и скооперироваться перед глобальной угрозой.

Вот почему я выбрала «климатическую дипломатию» как одно из основных направлений нашей зарубежной политики. Может быть, вначале это и не было очевидно, однако теперь понятно, что это был правильный шаг, — заключила Могерини.

Как сообщал News.ru, с 20 сентября во всём мире проходит неделя протестов против изменения климата.