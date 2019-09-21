Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Федерика Могерини обеспокоилась изменением климата, угрожающим миру и безопасности.
Евродипломат выпустила специальное
Мы видим это в Газе и мы видим это в долине реки Иордан. Мы видели это в Ираке, где контроль над водой уже стал стратегически важнее контроля над нефтью, — отметила политик.
Могерини напомнила, что почти миллиард человек живут на территориях, подверженных природным катастрофам, около 400 млн из них — в странах, где уже есть конфликты.
Основной мерой для борьбы с негативными климатическими изменениями Могерини назвала Парижское соглашение по климату. Дипломат призвала все страны мира отбросить разногласия и скооперироваться перед глобальной угрозой.
Вот почему я выбрала «климатическую дипломатию» как одно из основных направлений нашей зарубежной политики. Может быть, вначале это и не было очевидно, однако теперь понятно, что это был правильный шаг, — заключила Могерини.
Как сообщал News.ru, с 20 сентября во всём мире проходит неделя протестов против изменения климата.