МО РФ: ВКС уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там находились более 7,5 тысячи снарядов для иностранного оружия.

В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области, — утверждает Конашенков.

Кроме этого, ВС РФ нанесли удар по населенному пункту Шурино Николаевской области, в котором располагался пункт управления и координации ракетных ударов украинской группировки «Приморье». Кроме того, были поражены пункты управления в населенных пунктах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики.

В 127 районах Украины были ликвидированы 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ. В их число вошли пункты базирования американской ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки в ДНР.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на официальные источники сообщило, что разведка США постоянно снабжает украинскую армию сведениями о командных пунктах и складах боеприпасов ВС России. Автор публикации считает, что это помогает ВСУ планировать наступления, в том числе на Харьковском направлении.