NYT: разведка США помогала ВСУ в подготовке наступления под Харьковом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Разведка США постоянно снабжает украинскую армию сведениями о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых пунктах ВС России, сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники. Автор публикации считает, что это помогает ВСУ планировать наступления, в том числе на Харьковском направлении.

Издание отмечает, что летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведданными с американскими коллегами и это позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни». Разведка США помогла ВСУ «нацелиться на ключевые узлы в российских военных рубежах» и ослабить наступление российских войск на востоке страны.

Пока не ясно, насколько большое стратегическое значение будут иметь эти достижения, но есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом кампании, которая может значительно отодвинуть российскую линию фронта, — говорится в публикации.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер — младший заявил, что конфликт на Украине был организован и осуществлен НАТО. По его словам, сейчас ситуацию следует рассматривать не как противостояние между Киевом и Москвой, а как столкновение России и Альянса.