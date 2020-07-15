Митингующих в Болгарии возмутили тайные переговоры властей с послом США

https://static.news.ru/photo/73689880-c6bc-11ea-b42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Многотысячные митинги в Болгарии через неделю после начала протестов вылились в потасовки недовольных с полицейскими. По данным замдиректора полиции Софии Антона Златанова, за драками стоят провокаторы, пытавшиеся спровоцировать захват здания Нацсобрания, забросав оцепление пиротехническими снарядами, бутылками и красной краской. Некоторые получили травмы, два правоохранителя обратились за помощью к медикам. Задержали шестерых жителей страны.

Пока президент страны Румен Радев ведёт противостояние с кабмином, премьер-министр Бойко Борисов о чём-то тайно переговаривался с послом Соединённых Штатов Америки в Софии Херро Мустафой. Позже дипломат сама сообщила о встрече. Этот факт ещё сильнее разозлил общественность. Республика переживает один из самых серьёзных политических кризисов за последние годы.

Протесты в Болгарии и демонстрации в США показывают силу гражданского общества в наших странах. Право на выражение недовольства основным условием демократии. <...> Мы обсудили много тем, включая и наше заявление о митингах в Болгарии, <...> а также присоединение Болгарии к ERM-II (Европейский механизм валютных курсов. — NEWS.ru), — говорится в заявлении дипмиссии Белого дома в Софии на официальной странице посольства США в социальной сети Facebook.

Глава государства также обвиняет правительство в связях с преступным миром. Он сам возглавил уличные протесты, передаёт «ПолитЭксперт». Люди устраивают шествия под лозунгами «Борисов, ты уволен!», «Отставку!», «Если народ наденет каски, будете молить о тюрьме!».

Митинги начались 9 июля 2020 года, на улицы Софии вышли сотни человек. Через шесть дней недовольных насчитывалось уже свыше 40 тысяч. Одной из причин беспорядков стали обыски и аресты советников президента по вопросам безопасности Илии Милушева и по правовым вопросам Пламена Узунова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Радев обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора. По словам Радева, уже несколько дней в стране проходят акции протеста за отставку кабмина.