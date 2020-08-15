Минздрав: количество случаев COVID-19 в Сербии достигло 29 471

https://static.news.ru/photo/9c65d3d0-df15-11ea-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Сербии обнародовал актуальную информацию о вспышке коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в стране. Количество случаев заболевания по данным на 15 августа достигло 29 471. За минувшие сутки в стране скончались 5 пациентов с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв составляет 670.

Также за последние 24 часа медики госпитализировали 147 заражённых, выписали 329. На данный момент под наблюдением медиков остаются 1947 граждан, говорится на официальном сайте Минздрава. Всего в Республике Сербия специалисты протестировали на COVID-19 798 009 жителей страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России вторые сутки подряд число выздоровевших от СOVID-19 превышает количество новых случаев заражения. За последние 24 часа из больниц выписаны 6447 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 729,4 тысячи человек. За минувшие сутки выявлен 5061 заболевший. В общей сложности в России насчитывается 917,8 тысячи случаев заражения.