Минобороны России опубликовало кадры работы Су-25 на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовик Су-25

Минобороны России опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25 военно-космических сил РФ в ходе специальной операции на Украине. В рамках боевого задания пилоты должны были ликвидировать военные объекты и технику частей ВСУ. Российские самолеты вели работу с малых высот, отмечают в оборонном ведомстве.

Пуски ракет осуществлялись парами. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских войск.

После вылета самолеты осмотрели специалисты инженерного состава. Они подготовили боевые машины к повторным рейдам.

Ранее Минобороны России показало кадры подготовки экипажей танков и БМП для мотострелковых подразделений в зоне спецоперации. Военнослужащие отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танков Т-72, Т-80 и БМП по различным типам мишеней.

Также российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения огневой точки украинских войск подразделением специального назначения Западного военного округа в ходе специальной военной операции. В ролике демонстрируются выдвижение группы на позиции, огневой налет и уничтожение заданной цели.