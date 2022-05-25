Минобороны РФ сообщило об ударах «Калибрами» из Чёрного моря по объектам ВС

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Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет «Калибр» по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. передаёт «Интерфакс» . Отмечается, что высокоточный ракетный удар был нанесен из акватории Черного моря.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трёх крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям, — цитирует агентство Минобороны России.

Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ударом высокоточных морских и авиаракет в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили предназначенную для ВСУ крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы.

Ранее Минобороны РФ показало, как на Украине работают реактивные системы залпового огня «Град». На кадрах можно увидеть, как российская установка стреляет по позициям украинских военных подразделений.