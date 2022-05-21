Российские «Калибры» уничтожили крупную партию вооружений из США и Европы В МО РФ заявили об уничтожении «Калибрами» крупной партии вооружений из США и Европы

Фото Минобороны РФ

Российские ракеты «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили предназначенную для ВСУ крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ разбили три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады теробороны.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе, — рассказал Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Бахмут российские ракеты разбили три пункта управления, в частности командный пункт 109-й бригады теробороны. Также в населенных пунктах Галициново Николаевской области, Нырково (ЛНР), Красный Лиман и Очеретино (ДНР) были уничтожены 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь складов с боеприпасами.

В районе Одессы ВКС России разрушили хранилище с топливом «Одесского припортового завода». Запасы топлива предназначались для бронетехники ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показало, как на Украине работают реактивные системы залпового огня «Град». На кадрах можно увидеть, как российская установка стреляет по позициям украинских военных подразделений.