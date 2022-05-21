Минобороны РФ опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня «Град» на Украине. На кадрах видно, как российская установка стреляет по позициям украинских военных подразделений.
20 мая российское ведомство заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В общей сложности в плен сдались 2439 человек.
Ранее российское Минобороны опубликовало кадры выхода последних боевиков формирования «Азов» (против него в России возбуждены уголовные дела) с территории завода «Азовсталь». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся военных, проверяют наличие татуировок.