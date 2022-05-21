Минобороны России показало стрельбу «Градов» по позициям украинских войск

Фото Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня «Град» на Украине. На кадрах видно, как российская установка стреляет по позициям украинских военных подразделений.

20 мая российское ведомство заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В общей сложности в плен сдались 2439 человек.

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры выхода последних боевиков формирования «Азов» (против него в России возбуждены уголовные дела) с территории завода «Азовсталь». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся военных, проверяют наличие татуировок.