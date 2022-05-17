Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники Минобороны показало кадры пресечения контратаки ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку под селом Вишнёвое Запорожской области. В ведомстве заявили, что подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери в живой силе у противника составили около ста боевиков.

14 мая российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооружённых формирований, нанеся националистам урон в живой силе и бронетехнике, — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что выдвижение бронетeхники противника и подготовка к атаке были засечены дронами и cредствами технической разведки. По бронетехнике наносились удары беcпилотными летательными аппаратами, вела огонь артиллерия, также росcийские военные вели встречный огонь из танков и боевых машин пехоты. Украинcкие войска были обращены в бегство.

Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения понтонной переправы через реку Северский Донец в Донбассе, которую пытались форсировать подразделения украинской армии. Огнём артиллерии была не только разрушена переправа, но и уничтожена бронетехника ВСУ, успевшая добраться до берега. Несколько боевых машин были захвачены российскими военными.