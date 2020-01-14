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Литовский парламентарий Арвидас Анушаускас предлагает праздновать взятие Москвы в 1610 году на государственном уровне. По его словам, 2020-й станет хорошей возможностью для Вильнюса и Польши для празднования 410-летия событий.

Он добавил, что народные гулянья могли бы продлиться до 10 дней и завершались бы салютом. В то же время мы бы выражали своё разочарование тем, что РФ не хочет вместе...