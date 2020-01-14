С 1 января в самопровозглашённой Донецкой народной республике на 20% повысился минимальный размер пенсий. Теперь выплата в феврале должна составить 4 800 рублей, то есть 1870 гривен.
На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен или 4508 рублей,
Власти ДНР также пообещали повышение на 26% зарплат работников бюджетной сферы.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к 2022 году зарплаты и пенсии в республике будут равны уровню аналогичных выплат в Ростовской области РФ. Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен