https://static.news.ru/photo/fb3209ac-32b7-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин анонсировал повышение зарплат и пенсий в ДНР. По его словам, к 2022 году они будут равны уровню аналогичных выплат в Ростовской области РФ.

Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%, — говорится на сайте главы ДНР.

Как ранее писал NEWS.ru, Пушилин сообщил, что социальные выплаты не будут приостановлены жителям, не имеющим республиканских или российских паспортов.