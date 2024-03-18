МИД Польши озвучил свою позицию по выборам в России МИД Польши: выборы в России нельзя считать свободными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Польши заявило, что выборы в России нельзя считать законными, честными и свободными, утверждение распространила пресс-служба ведомства. Там выступили с заявлением, что голосование якобы было организовано «вопреки международному праву» и на «временно оккупированных территориях Украины», а также проходило на фоне «жесточайших репрессий против населения».

В России состоялись так называемые президентские выборы. Голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, не позволяющих ему сделать свободный, демократический выбор, — заявили в МИД Польши.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 60% протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует с результатом в 87,26% голосов.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен, принявший участие в процессе наблюдения на выборах президента России, заявил, что они прошли прозрачно. По его словам, организация была на высшем уровне.

Кроме того, ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что российские дипломаты направят ноту американским властям. Он отметил, что это связано с действиями секретной службы Госдепартамента в день голосования на президентских выборах.