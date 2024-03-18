Посольство РФ направит ноту руководству США Посольство РФ направит властям США ноту в связи с действиями Госдепа на выборах

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Российские дипломаты направят властям США ноту в связи с действиями секретной службы Госдепартамента у посольства РФ в Вашингтоне в день голосования на президентских выборах, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, он «всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепартамента», однако сейчас отношение к ведомству изменилось, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что секретная служба «позволила блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать». Также сотрудники допустили агитацию «со стороны провокаторов».

И на встречах, очередных встречах и в Белом доме, и в Госдепартаменте, несомненно, будет несколько минут у меня для того, чтобы выразить свой самый жесточайший протест в отношении обеспечения безопасности посольства, — подчеркнул дипломат.

Антонов стал первым, кто проголосовал на избирательном участке при диппредставительстве в Вашингтоне. Участок открылся после исполнения российского гимна.

17 марта у российских посольств во многих странах мира выстроились огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. В частности, российские граждане массово пришли голосовать в Латвии, Приднестровье, странах СНГ и на Кипре. Некоторые россияне простояли в очередях больше часа.