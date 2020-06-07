МИД Франции: мы не заинтересованы в отдалении России от Европы

https://static.news.ru/photo/a6ee42d0-a8f4-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Париж не заинтересован в том, чтобы Россия отдалялась от Европы. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, несмотря на разницу в подходах к урегулированию международных кризисов, сохранение диалога с Москвой соответствуем интересам Европы.

Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас. Не поступаясь принципами и солидарностью с нашими союзниками, мы пытаемся сблизить её с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности, — цитирует ТАСС интервью министра одному из французских региональных изданий.

Ранее NEWS.ru писал, что в Париже не поддержали идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который должен состояться в сентябре 2020 года. По мнению французского руководства, во внешней политике РФ не произошло заметных изменений, которые позволили бы присоединиться ей к сообществу.