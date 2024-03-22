МИД Австрии раскрыл истинные цели санкций против России Шалленберг: мир никогда не был целью санкций против России

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Александер Шалленберг

Антироссийские санкции никогда не были инструментом для установления мира на Украине, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения были нужны, чтобы затруднить Москве ведение боевых действий.

Они никогда не были направлены на установление мира <...> Напротив, их цель заключалась в том, чтобы затруднить для России ведение войны, — приводит агентство слова дипломата.

Ранее Шалленберг заявил, что примерно 95% западных компаний, включая австрийские, по-прежнему работают в России. При этом он отметил, что все санкции в отношении РФ необходимо соблюдать в полном объеме.

Позже министр прокомментировал и предложения по отправке западных войск на Украину. По его словам, Австрия считает это недопустимым в силу нейтралитета. Он отметил, что Вена придерживается той же позиции и в вопросе поставок военной помощи Киеву. При этом в НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.

В пятницу, 22 марта, стало известно, что Евросоюз ввел в действие персональные санкции в связи со смертью политика Алексея Навального. Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, они коснутся колоний ИК-3, ИК-6, свыше 30 членов их персонала и представителей судейского корпуса.