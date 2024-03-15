В Австрии рассказали, сколько компаний остались в России Глава МИД Австрии Шалленберг: в РФ по-прежнему работают 95% западных компаний

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Александер Шалленберг

Примерно 95% западных компаний, включая австрийские, по-прежнему работают в России, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Вместе с тем министр заявил, что все санкции в отношении РФ необходимо соблюдать в полном объеме.

Австрийские компании по-прежнему частично присутствуют в России, как и примерно 95% всех западных компаний. Американские компании также есть в России, — сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний. Он также отметил, что для организаций из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России, и за этим следит правительственная комиссия.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее объяснил, к каким последствиям приведет попытка сети «Макдоналдс» вернуться на российский рынок. По его словам, этому может воспрепятствовать российское правосудие. Он подчеркнул, что руководству компании придется «много чего перекапывать» при возвращении в Россию.

Летом Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever, куда входят бренды Domestos, Lipton, Axe и Dove. Причиной стало то, что компания не закрыла свой бизнес в России. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.