Меркель заявила о необходимости ЕС сформировать единую позицию по РФ и США

https://static.news.ru/photo/8d719304-b874-11ea-95d5-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюзу необходимо сформировать единую позицию при выстраивании отношений со стратегическими партнёрами — Россией, Турцией, США и КНР. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, ФРГ во время председательства в Евросоюзе будет способствовать формированию общей единой позиции государств в отношении крупных игроков на геополитическом поле.

Меркель подчеркнула, что в ЕС входят 27 стран и отвечать интересам всех непросто. Однако Германия будет стремиться к достижению этой цели.

Я хочу сделать Европу более эффективной в условиях современного мира. Это необходимо для того, чтобы защищать европейские ценности и интересы, — приводятся слова канцлера на сайте правительства ФРГ.

Германия будет действовать в роли председателя ЕС с 1 июля по 31 декабря.

Ранее Меркель заявляла, что Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера. По её словам, странам ЕС нужно не ждать помощи от Штатов, а самостоятельно наращивать военный потенциал.

Прежде канцлер Германии уже высказывалась в адрес Штатов, призывая ЕС самостоятельно думать о собственной защите, не надеясь на американских военных.

Сообщалось, что США к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров.

Как передавал NEWS.ru, Меркель оценила «военную угрозу» со стороны России.

На вопрос журналистов о том, какая угроза исходит от России и недооценивает ли Германия эту «угрозу», немецкий лидер сообщила, что от российской стороны, безусловно, исходит некая «воинствующая модель».