Меркель призвала ЕС задуматься над «новой реальностью» без лидерства США

https://static.news.ru/photo/b183d906-b837-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, странам ЕС нужно не ждать помощи от Штатов, а самостоятельно наращивать военный потенциал. Меркель подчеркнула, что европейцы выросли с осознанием того, что США желают быть державой мирового порядка. Однако в случае если американцы в настоящее время хотят снять с себя исполнение лидерской роли, странам ЕС стоит всерьёз задуматься над этим вопросом.

Как отметила канцлер ФРГ, войска Штатов в Германии не только действовали как защитники стран НАТО. Также американские военные отстаивали интересы официального Вашингтона.

Германии нужно наращивать военные расходы, сохраняя при этом приверженность НАТО и «ядерному зонтику». Европейские страны должны больше тратить на оборону. И, конечно, Европе нужно нести большее бремя расходов, чем во времена холодной войны, — приводит слова Меркель The Guardian.

Прежде канцлер Германии уже высказывалась критически в адрес Штатов, призывая ЕС самостоятельно думать о собственной защите, не надеясь на американских военных.

Ранее сообщалось, что США к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп, заявив о выводе американских войск из ФРГ, «наказывает» канцлера Германии Ангелу Меркель.

Как передавал NEWS.ru, Ангела Меркель оценила «военную угрозу» со стороны России.

На вопрос журналистов о том, какая угроза исходит от России и недооценивает ли Германия эту «угрозу», немецкий лидер сообщила, что от российской стороны, безусловно, исходит некая «воинствующая модель». По её мнению, об этом говорят «дезинформационные кампании» России и возможное участие в убийстве чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили в Берлине.