Меркель пояснила, за что просила прощения у немцев

https://static.news.ru/photo/677538c8-9013-11eb-9753-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Sepp Spiegl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала своё обращение к гражданам о прощении из-за решений о «пасхальном локдауне».

Меркель ранее решила ввести продлённые пасхальные каникулы — вместо 2, 4 и 5 апреля граждане должны были отдыхать с 1 по 5 апреля. Её решение не нашло поддержки у оппозиции и бизнеса. Канцлер была вынуждена отменить свой указ и извиниться.

Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении, — отметила канцлер в беседе с телеканалом ARD.

Она добавила, что всё равно выступает за жёсткие ограничительные меры, пока не даст результата вакцинация. Тем более что серьёзно ухудшил эпидемиологическую ситуацию британский штамм коронавируса.

Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принёс тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно ещё раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной, — подчеркнула Меркель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам. Об этом сообщила изданию Bild am Sonntag глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун. По мнению Браун, такое может случиться, если параллельно с вакцинацией снова быстро вырастет количество заражений. В случае возникновения такого сценария придётся создавать новые вакцины.