Меркель надеется взять под контроль COVID-19 через несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/82506f62-76d9-11eb-95c5-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что властям страны удастся взять под контроль ситуацию с коронавирусом в течение нескольких месяцев.

Это наверняка займёт ещё несколько месяцев, — заявила она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По её словам, страна сможет приблизиться к коллективному иммунитету через несколько месяцев, если государство получит вакцины вовремя и в обещанных объёмах, а также если препараты будут эффективны. До этого момента немецким властям придётся принимать все меры, чтобы число заражений не росло.

Доля более агрессивных мутаций по отношению к изначальному вирусу, к сожалению, будет увеличиваться. Эта доля может в течение 10 дней удвоиться: из 20% будет 40, затем 80. И тогда старый вирус исчезнет. Это реальность, — добавила она.

Также она выступила против того, чтобы давать людям с прививкой от коронавируса какие-либо преференции, но не исключила этого в будущем.

По её словам, в будущем нужно будет подумать над тем, можно ли в некоторых областях предоставить доступ к товарам и услугам только привитым от COVID-19. Меркель добавила, что говорить об этом необходимо будет лишь тогда, когда, с одной стороны, многие себе сделают прививку, а другие станут противиться этому, писал NEWS.ru.