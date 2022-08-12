Мэр Горловки сообщил об обстреле химического концерна «Стирол»

Фото: ПАО «Концерн Стирол»

Вооруженные силы Украины обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram. По оценкам представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра.

Укронацисты обстреляли завод «Стирол». Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем! — написал он.

Ране 12 августа украинские войска обстреляли из ракетных установок HIMARS Каховскую ГЭС, сообщили власти Херсонской области. Отмечается, ракетная атака была отражена. Объекты ГЭС понесли незначительные потери.

Также стало известно, что солдаты батальона «Айдар» ВСУ обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Здание было обстреляно прямой наводкой из танка. Таким образом военные отомстили местным жителям, которые ранее не дали батальону сделать из детского сада свой опорный пункт.