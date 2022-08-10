Мэр Горловки сообщил о сильных боях в Зайцево Мэр Горловки Приходько сообщил, что в Зайцево идут мощные бои

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в Зайцево. В своем Telegram-канале градоначальник указал, что противник ведет хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзника.

Горловка. Идёт сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил, — написал он.

Приходько попросил всех оставаться в укрытиях и свести на нет любое перемещение по городу, пока идут обстрелы. Он добавил, что все службы работают в усиленном режиме.

Ранее военные формирования Народной милиции Луганской Народной Республики освободили Углегорскую ТЭС в Донецкой Народной Республике от украинских военных. Штурм объекта происходил при поддержке артиллерии. При этом Иван Приходько добавил, что территория ТЭС в тот момент была заблокирована.

В начале августа Приходько сообщил о гибели командира реактивного артиллерийского дивизиона армии ДНР Ольги Качуры. Мэр Горловки выразил соболезнования родственникам погибшей, а также перечислил все ее воинские звания. По его словам, своими подвигами и отношением к службе Качура заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев.