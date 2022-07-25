Военные ЛНР освободили Углегорскую ТЭС RT: военные ЛНР освободили Углегорскую ТЭС

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военные формирования Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили Углегорскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских военных, сообщил корреспондент телеканала RT. Отмечается, что штурм объекта происходил при поддержке артиллерии. При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько добавил, что территория ТЭС заблокирована, но ещё не зачищена.

Углегорская ТЭС освобождена час назад, сообщают ребята с места. Штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии, — сказано в публикации.

После зачистки территории ТЭС, военные ЛНР смогут продолжить операцию в направлении Бахмута.

Пользователи Twitter в Великобритании ранее высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который принял участие в тренировке украинских военных на базе вооружённых сил Украины (ВСУ). Многие стали шутить из-за неуклюжести бывшего премьер-министра, который на опубликованном видео бросает учебную гранату. Комментаторы высказали своё мнение под постом британской газеты Daily Mail. Некоторые сравнили политика с «клоуном, который отчаянно пытается привлечь к себе внимание».