Мэр Днепра назвал Арестовича самовлюбленным скотом и помойным ртом Мэр Днепра Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление Арестовича о трагедии с попаданием ракеты в жилой дом

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку Украины отреагировать на заявление советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича о трагедии с попаданием ракеты в жилой дом. Он также назвал его самовлюбленным скотом и помойным ртом.

Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать, — написал мэр Днепра.

Ранее Арестович заявил, что ракета попала в жилой дом в Днепре из-за работы украинских средств ПВО. По его словам, украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, но та упала на подъезд и сдетонировала. В ВВС Украины ответили, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в многоэтажный дом в Днепре. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету, «вне зависимости от механизма ее наступления».

Трагедия произошла 14 января. В Сети были опубликованы кадры с места предполагаемого прилета. По последним данным украинских служб, в результате трагедии погибли 18 человек и пострадали 73 человека. Разборы завалов продолжаются.