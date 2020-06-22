Медведчук сравнил правление Зеленского с президентством Порошенко

https://static.news.ru/photo/f357db90-b484-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/Global Look Press

На Украине начался не второй год правления Владимира Зеленского, а седьмой год президентства Петра Порошенко. С таким заявлением выступил руководитель политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик написал открытое письмо в адрес действующего президента Украины. Медведчук напомнил Зеленскому, что он не выполнил ни одного предвыборного обещания. А жизнь обычных украинцев не изменилась. Она осталась на уровне времён правления Порошенко.

Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям — тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Он должен дать ответ. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живём, уже называется не «второй год президента Зеленского», а «седьмой год президента Порошенко», — отметил Медведчук.

Он считает, что Украина потеряет Донбасс, если нынешнее руководство не сможет остановить военные действия, которые идут на этой территории.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе сейчас полностью контролируется армией Украины.

Как писал NEWS.ru, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвали акцию попыткой мести за принципиальную позицию в вопросах выполнения Минских соглашений и установления мира в Донбассе, а также отношений между Киевом и Вашингтоном.