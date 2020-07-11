Медики Франции призвали к обязательному ношению масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/1ab16522-c3ac-11ea-8723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Коллектив из 14 авторитетных медиков Франции призвал ввести в стране обязательное ношение масок в общественных местах. Своё обращение к властям они опубликовали на сайте газеты Le Parisien.

По мнению экспертов, такая мера позволит избежать повторного всплеска пандемии коронавируса. Текст письма был размещён на сайте в день отмены чрезвычайного положения.

У всех нас существует теперь сильное и вполне понятное искушение возобновить нормальную жизнь, забыть о вирусе, наслаждаться летом, пляжами, вечеринками и общением с друзьями. Но, к сожалению, сам вирус не забыл о нас, он по-прежнему стремится повсеместно распространяться, — говорится в сообщении.

Также медики добавили, что пик первой волны пандемии ещё не достигнут. Также наблюдается значительная и растущая смертность.

Именно на этой стадии необходимо предпринять решительные действия с тем, чтобы избежать возникновения огромной и смертоносной волны эпидемии, — добавили эксперты.

В апреле 2020 года власти Франции приняли решение поделить страну на «зелёную» и «красную» зоны. Такие обозначения департаменты республики получили в зависимости от трёх критериев: числа новых случаев заражения инфекцией за семь дней, вместимости региональных отделений интенсивной терапии и продуктивности локального тестирования и отслеживания на предмет инфицирования COVID-19.

Как информировал NEWS.ru, премьер Франции заявил, что республика рискует столкнуться со второй волной коронавируса.