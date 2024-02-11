Макрон внезапно передумал ехать на Украину Challenges: Макрон отменил визит на Украину из соображений безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на февраль визит на Украину, пишет издание Challenges. По его данным, решение было принято из соображений безопасности. Также по информации СМИ, узнав о переменах в планах Макрона ряд украинских дипломатов «упали со стульев».

Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13-14 февраля, переносится, — говорится в материале.

Авторы добавили, что решением Макрона были ошеломлены сами участники отмененной поездки. Также, по информации издания, поездку в Киев отложили представители Союза французских предпринимателей (Medef).