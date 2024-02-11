Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированный на февраль визит на Украину, пишет издание Challenges. По его данным, решение было принято из соображений безопасности. Также по информации СМИ, узнав о переменах в планах Макрона ряд украинских дипломатов «упали со стульев».
Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13-14 февраля, переносится, — говорится в материале.
Авторы добавили, что решением Макрона были ошеломлены сами участники отмененной поездки. Также, по информации издания, поездку в Киев отложили представители Союза французских предпринимателей (Medef).