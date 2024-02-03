Во Франции обвинили Макрона в приближении ядерной войны с Россией Политик Филиппо: Макрон провоцирует ядерную войну с Россией

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией, написал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). Он назвал выступление французского лидера в Швеции государственной изменой.

«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена, — написал Филиппо.

По мнению политика, слова Макрона идут вразрез с Военной доктриной страны. Филиппо пояснил, что фактически президент подразумевает передачу ядерного оружия Франции Евросоюзу.

Это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например в случае войны Польши или Латвии с Россией, — заключил он.

Ранее в ходе ежегодной конференции в Вашингтоне руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США должны быть готовы в ближайшие десять лет перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о планах Вашингтона разместить ядерное оружие в Великобритании. В случае если данные подтвердятся, то Россия будет рассматривать этот арсенал как единый с США.