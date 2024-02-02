Макрон объяснил, устала ли Европа от поддержки Украины Макрон: Россия не может рассчитывать на усталость ЕС от поддержки Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Россия не может рассчитывать на усталость Европы от поддержки Украины, заявил в интервью газете Le Figaro президент Франции Эммануэль Макрон. Так французский лидер отреагировал на одобрение программы господдержки Киева на €50 млрд.

Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины, — заявил Макрон.

При этом французское общество раскритиковало слова президента. В комментариях к статье граждане призвали Макрона не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС. По их мнению, верным решением стало бы выступление за мирные переговоры.

1 февраля в ходе саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, средства Евросоюза будут направлены «на оружие и выплаты учителям».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи Киеву. По его словам, власти США рассматривают возможность выделения дополнительных средств.