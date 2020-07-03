Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отправлен в отставку. На его место назначен бывший заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс. На трёхлетний период премьерства Филиппа пришлись три масштабных кризиса: «жёлтые жилеты», пенсионная реформа и пандемия коронавируса. Несмотря на это, Филипп был куда более популярной фигурой в народе, чем сам президент Эммануэль Макрон. За два года до президентских выборов Макрон не может позволить себе такого странного тандема.



Новый премьер Жан Кастекс, в отличие от Филиппа, ассоциируется не с карантином, а с периодом снятия ограничительных мер. Получивший прозвище «министр по освобождению», Кастекс курировал постепенное открытие французской экономики. Оно было признано успешным: Франции, по крайней мере пока, удалось избежать второй волны эпидемии, а Кастекс получил взлёт популярности. Эдуар Филипп характеризовал 54-летнего политика как «невероятно эффективного». Кроме того, Кастекс, судя по всему, не обладает личными амбициями, воспринимает себя как «слугу государства», а значит, в теории, не должен заслонять собой президента.

Отставка Филиппа произошла несколько дней спустя после второго тура муниципальных выборов, которые во Франции зачастую рассматривают как «репетицию» президентских. На них правящая партия «Вперёд, Республика» показала не впечатляющие результаты. Целый ряд крупных муниципалитетов — Лион, Марсель, Нанси, Бордо и Страсбург — отошли «Зелёным», пост мэра Парижа сохранила социалистка Анн Идальго.

Единственная крупная победа партии Макрона была связана как раз с премьером Филиппом — он сохранил пост мэра Гавра. Если бы не его отставка, он бы, по французским законам, делегировал эту должность кому-то другому. Но так как Елисейский дворец, по данным Le Monde, пообещал назначить главой правительства другое лицо, Филипп, скорее всего сам станет мэром города.

Господин Эдуар Филипп передал президенту республики своё прошение об отставке, которое было принято. Он продолжит управлять текущими операциями до того, как будет сформировано новое правительство, — таким лаконичным заявлением Елисейского дворца закончилась трёхлетняя карьера Филиппа на своём посту.

Газета Le Figaro резюмировала : «любовь живёт три года». Несмотря на то, что президент и премьер успешно прошли через несколько сложных и непопулярных реформ, в последнее время Филипп начал оттягивать на себя непозволительно много народной любви. Согласно опросу Journal Du Dimanche, работу Макрона одобряют только 38% французов, тогда как для Филиппа эта цифра составляет 50%. Этот разрыв возник в течение последних двух месяцев, когда Франция боролась с эпидемией, ранее он составлял всего 3% в пользу премьер-министра. Также около 60% респондентов, по опросу BVA, не хотели отставки главы правительства.

Эдуард Филипп Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но подобная картина была унизительна для президента: французская пресса пестрела карикатурами, на которых Филипп тащит Макрона на своей спине, как ребёнка. Президент вступает в ключевой этап борьбы за переизбрание, до выборов остаётся два года. Очевидно, вместе со старым правительством президент хочет оставить позади и кризисы, которые с ним ассоциируются.

Прежде всего, кабинет Филиппа ответственен за проведение экологической реформы, которая спровоцировала рост цен на бензин и дизельное топливо и стала причиной массовых протестов «жёлтых жилетов». Вал общественного недовольства, впрочем, нанёс удар не по главе правительства, а про Макрону — за ним закрепилось прозвище «президента богатых» и ярлык лицемера. По следам протестов глава государства отменил часть введённых мер, но демонстрации «жёлтых жилетов» ещё долго сотрясали французские города.

В декабре прошлого года французские города вновь парализовали массовые протесты — на этот раз против пенсионной реформы. Изменения в пенсионное законодательство упраздняли множество льготных условий для различных категорий работников. Реформа была непопулярной, но нужной: Франция перестала справляться с растущим количеством нетрудоспособного населения. И снова удар пришёлся по Макрону, хотя реформированием занималось правительство.

Наконец, весной во Францию пришёл коронавирус, и в стране был введён жёсткой карантин — за выход из дома без уважительной причины, прописанной на бумаге, французов нещадно штрафовали. Если к концу марта рейтинг Макрона поднялся до 55%, то уже через месяц он вернулся к «нормальным» показателям в 39%.