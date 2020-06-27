На 28 июня во Франции назначен второй тур общенациональных муниципальных выборов. Первый этап голосования прошёл в разгар пандемии, и президентская партия «Вперёд, Республика!» в крупнейших городах уступила соперникам из числа социалистов и «зелёных». Партийный провал может негативно сказаться и на позициях Макрона, чьи рейтинги проседают на фоне роста популярности премьера Эдуара Филиппа. В современной политической истории есть немного случаев, когда уровень одобрения деятельности главы кабмина был выше, чем у президента. Например, с 2008 по 2012 годы уровень поддержки Владимира Путина демонстрировал стабильный рост на фоне стабильного же падения рейтинга Дмитрия Медведева

Первый тур муниципальных выборов состоялся 15 марта, когда во Франции уже были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. Хотя власти и рассматривали возможность переноса голосования, в итоге оно прошло в запланированный день. Для «Вперёд, Республика!» (La République en Marche! — LeReM) нынешние муниципальные выборы — первые в истории партии, созданной Макроном лишь три года назад (под президентские выборы): вероятно, спешка была обусловлена и этим фактором. Второй тур изначально должен был состояться 22 марте.

Однако пандемия и итоги первого раунда внесли свои коррективы. Французы, соблюдая ограничительные меры, не торопились на избирательные участки: явка составила лишь 56%, при том, что традиционно колеблется в диапазоне от 60% до 70%. Результаты тоже были для LeReM малоприятными: в большинстве крупных городов кандидаты от партии уступили соперникам из числа социалистов и «зелёных». В Париже, например, действующая мэр Анн Идальго (из Социалистической партии) получила 29,5% голосов, в то время как её конкурентка Аньез Бузин из «Вперёд, Республика!» — лишь 17,3%.

Очевидно, на итоги голосования в столице повлиял скандал с баллотировавшимся от LeReM Бенджамином Гриво, разразившийся в феврале. Тогда на сайте Pornopolitique появилось откровенное видео с политиком и скриншоты сообщений, отправленных некой женщине, содержавших откровенные домогательства. Хотя, по данным источников, Макрон до последнего готов был поддерживать Гриво, тот всё же снял свою кандидатуру. Бузин, в свою очередь, хотя и известна французам по работе на должности министра здравоохранения в 2017-2020 годы, очевидно, не смогла справиться с репутационными потерями, которые понесла президентская партия из-за скандала.

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Для LeReM результат в Париже является тревожным сигналом. Традиционно принято считать, что именно среди жителей столицы велика поддержка Макрона и его партии. Если же и парижане не проголосовали массово за кандидата от «Вперёд, Республика!», то жители других регионов, вероятно, будут ещё менее лояльны.

Второй тур муниципальных выборов всё-таки был перенесён с 22 марта на 28 июня. Это время в LeReM попытались использовать для укрепления своих позиций, призывая сторонников заведомо проигрывающих кандидатов отдать свои голоса президентской партии. Однако для молодого политического движения это проблематично: несмотря на большинство в парламенте, на местах, вне столицы, «Вперёд, Республика!» малоузнаваема по сравнению с теми же социалистами или, например, «Национальным объединением» Марин ле Пен, имеющим стабильную электоральную базу. Не в пользу LeReM играет и фактор пандемии: по количеству смертей от коронавируса Франция занимает пятое в мире место (после США, Бразилии, Великобритании и Италии), и население ожидаемо возлагает ответственность за это на партию и президента Макрона лично.

События последних месяцев уже ударили по рейтингам главы государства. Так, согласно результатам июньского исследования Французского института общественного мнения (Ifop), Макрона поддерживает всего 38% граждан — это на процентный пункт меньше, чем весной, когда ситуация с коронавирусом в стране была сложнее нынешней. При этом наиболее популярным из действующего руководства остаётся премьер-министр Эдуар Филипп — рейтинг одобрения его деятельности составил 50%, на 4% выше, чем при прошлом опросе. В Ifop эту тенденцию связывают с креном главы кабмина вправо и, как следствие, с ростом поддержки его среди сторонников партии «Республиканцы», в которой состоял до 2017 года.

В этих условиях перед Макроном встаёт серьёзная опасность того, что на президентских выборах 2022-го его основным конкурентом станет именно нынешний премьер. В отличие от Марин ле Пен, которая ограничена в возможностях расширения своего электората, Филипп демонстрирует определённую политическую гибкость, которая может привлечь на его сторону новых избирателей из числа колеблющихся. Если же членам LeReM не удастся в ходе второго тура муниципальных выборов закрепиться на региональном уровне, эта тенденция, очевидно, лишь усилится.