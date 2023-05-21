Макрон объяснил предоставление самолета Зеленскому для визита на саммит G7 Макрон: предоставление Зеленскому самолета было вопросом чести для Франции

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (слева) во время визита в Хиросиму

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление правительственного самолета украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для визита на саммит G7 в Хиросиме было вопросом чести для Парижа, сообщает РИА Новости. Он заверил, что Франция продолжает поддерживать Украину и ищет мирный способ разрешения конфликта.

Вопрос чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт, — цитирует агентство французского лидера.

Макрон добавил, что заморозка конфликта недопустима, поскольку «это война на завтра». Он также предположил, что присутствие Зеленского на саммите позволит «изменить правила игры» для Украины.

Зеленский прилетел в Хиросиму 20 мая, хотя Киев опровергал сообщения о его личном участии в саммите G7. Ожидается его участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также в сессии партнеров и лидеров организации. Кроме того, у него запланирована на 21 мая встреча с президентом США Джо Байденом.