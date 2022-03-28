Макрон намерен поговорить с Путиным 29 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен во вторник, 29 марта, провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила представитель МИД страны Анн-Клэр Лежандр, её слова приводит телеканал BFMTV. За последнее время главы двух государств уже провели целый ряд телефонных переговоров.
Президент республики планирует завтра поговорить с Владимиром Путиным, — сообщила Лежандр 28 марта.
Она отметила, что в рамках беседы Макрон намерен обсудить с Путиным эвакуацию людей из Мариуполя.
По словам главы МИД, главной целью французского президента является добиться прекращения огня и обеспечить свободное пермещение населения, а также свободный доступ для гуманитарной помощи.
Ранее сам Макрон Макрон в ходе поездки в Дижон сообщил, что собирается в ближайшее время провести очередные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что намерен обсудить гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, которую Франция планирует провести при участии Греции и Турции