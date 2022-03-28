Макрон намерен поговорить с Путиным 29 марта

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При офисе президента Украины будет сформирована группа экспертов, которая займётся оценкой эффекта антироссийских санкций. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, таким образом предполагается не дать России возможности каким-то образом обойти санкции.

Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально...