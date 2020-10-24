Макрон ищет помощи Кремля

На 26 октября намечен визит министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в Москву. Глава МВД должен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым и обсудить совместную борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией. Поездка французского министра планировалась заранее, но была перенесена на более ранний срок из-за убийства учителя Самюэля Пати террористом чеченского происхождения. Турне Дарманена, в которое помимо России входят Марокко, Алжир и Тунис, сигнализирует: Париж серьёзно взялся за проблему радикализации диаспор.

Франция продолжает искать пути выхода из кризиса, проявлением которого стало убийство школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорин. Поводом к теракту, предположительно, послужил один из уроков Самюэля Пати, на котором он демонстрировал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Несмотря на то что он заранее предупредил об этом класс и позволил мусульманам не посещать этот урок, отец одного из учеников запустил против учителя онлайн-кампанию. Благодаря этому об уроке узнал 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который 16 октября подстерёг Пати возле школы и обезглавил его. Нападавший был застрелен на месте — позже следствие установило, что он был связан с запрещёнными сетевыми джихадистскими структурами.

Жестокость и дерзость этого убийства заставили Париж принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить его повторения. МВД инициировало аресты и обыски во французских мусульманских организациях, которых оно подозревает в радикализации молодёжи. Всего по приказу президента Эммануэля Макрона была распущена 51 организация. Кроме того, страна собирается выслать 231 иностранного гражданина по обвинениям в радикализме. Из них 180 уже сидят в тюрьме, остальные будут арестованы в скором времени, уточняет Париж.

Не исключено, что Дарманен летит в Москву в том числе, чтобы обсудить вопрос депортации, так как Франция не имеет права выслать иностранного гражданина, если его отказывается принимать родная страна. Поэтому прежде чем инициировать высылку, необходимо обсудить с принимающей стороной подробности передачи радикалов. По этой же причине в расписании турне главы МВД Франции значатся Марокко, Алжир и Тунис.

На минувшей неделе Макрон также позвонил Владимиру Путину и призвал усилить франко-российское сотрудничество в области борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. Ранее в речи на похоронах Самюэля Пати он заявил, что Франция не позволит исламистам отнять у неё будущее, и напомнил о принципах светского государства, принятых в его стране.

Эммануэль Макрон EmmanuelMacron/facebook.com

Происходящее во Франции, в том числе аресты и закрытие мусульманских организацией, многие считают перегибом. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, считающий себя защитником мусульман всего мира, обвинил Макрона в наступлении на свободу вероисповедания.

Макрону надо проверить, здоров ли он психически, — заявил Эрдоган.

Это высказывание спровоцировало дипломатический скандал между Парижем и Анкарой. Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Эрдоган в ответ призвал турок не покупать французские товары и возложил ответственность за исламофобию на европейские институты. Однако мусульманские партии на Ближнем Востоке, включая шиитские , также осудили деятельность Макрона.

Тем не менее реакция Парижа на убийство Пати выглядит более продуманной, чем ответ на громкие теракты 2015 года. Тогда руководство страны ввело чрезвычайное положение и сделало ставку исключительно на правоохранительные органы. На этот раз Макрон признал, что необходимо бороться не только с самим радикализмом, но и с его социальными причинами.

Среди мер, озвученных президентом, более тщательный контроль деятельности религиозных организаций и поддержка гражданских инициатив, особенно в области образования и социальной реабилитации. Например, Макрон анонсировал, что государство наймёт новых учителей, чтобы уменьшить размер классов в неблагополучных районах и уделять больше внимания каждому ученику. Кроме того, правительство собирается открыть более трёх сотен центров социальной защиты в рабочих районах.

Проще говоря, Париж признал, что исламская молодёжь радикализируется во многом потому, что замыкается в этнических сообществах, плохо интегрируется во французское общество и получает плохое образование, а не только из-за радикальной пропаганды.

В чём-то этот подход напоминает китайский, но в гораздо более мягкой форме. Пекин тоже борется с проблемой терроризма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с помощью «образовательных лагерей». Западная пресса утверждает, что людей там держат насильно, в Пекине же подчёркивают, что просто хотят дать уйгурской молодёжи возможность выучить китайский язык и освоить востребованную специальность. Таким образом подозреваемых в радикализации, как утверждается, интегрируют назад в общество и спасают от влияния террористических группировок.

Учитывая всё-таки репрессивный по своей сути путь КНР, Елисейский дворец, скорее всего, поспешит отмахнуться от подобных аналогий, а, следовательно, во многом кампания, которую реализует Макрон, может оказаться больше пропагандистской, чем реальной. В конце концов, проблема закрытых кварталов в Европе появилась не вчера, и всё это время власти пытались балансировать и поддерживать некий статус-кво, чтобы не идти на поводу у диаспор, но и не провоцировать излишнюю напряжённость. Другое дело, что радикальные организации пытаются сильнее разделить мультикультурные общества и посеять семена межрелигиозной борьбы в Европе. И здесь большой вопрос — сможет ли публичная дискуссия в защиту секуляризма помочь Парижу или, наоборот, станет триггером для дальнейшей активности радикалов внутри диаспор.