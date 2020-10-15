Макрон: Европа не поступится принципами в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/bc46ea96-0ef3-11eb-91f8-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: EmmanuelMacron/facebook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не переступит через свои принципы в отношениях с Россией на фоне новых санкций Евросоюза против нескольких россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Мы провели ряд расследований, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, как попытку убийства. <...> И мы, европейцы, остаёмся приверженными борьбе против химического оружия. <...> Россия — наш сосед, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений, особенно когда речь идет о химическом оружии, — приводит «Интерфакс» слова французского лидера.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Эммануэль Макрон верит, что, несмотря на введённые ЕС санкции в отношении шестерых россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, диалог с Россией всё ещё возможен.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.