Мафия начала помогать итальянскому бизнесу на фоне пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/611bf2f0-778b-11eb-b3f3-96000091f725_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Globakl Look Press

Организованные преступные группировки в Италии начали оказывать денежную помощь представителям малого и среднего бизнеса на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом пишет VTimes, ссылаясь на доклад Следственного директората по борьбе с мафией (DIA). Издание отмечает, что криминальные круги не руководствуются милосердием. Мафия пытается поставить получателей своих «пособий» под контроль и в дальнейшем использовать их для отмывания средств. Преступники после оказания помощи возвращаются к своим традиционным методам общения с бизнесменами, например, запугиванию.

В материалах DIA отмечается, что мафия понесла серьёзные убытки из-за локдауна. Преступникам теперь трудно сбывать краденое, нарушились логистические цепочки поставок контрафактной продукции, стало сложнее грабить людей на улицах. Из-за этого группировкам приходится искать новые источники дохода.

NEWS.ru ранее писал о деятельности итальянской мафии в первую волну пандемии. Тогда, в частности, группировки на юге страны раздавали продовольствие нуждающимся.