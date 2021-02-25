Мафия начала помогать итальянскому бизнесу на фоне пандемии коронавируса

Организованные преступные группировки в Италии начали оказывать денежную помощь представителям малого и среднего бизнеса на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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В материалах DIA отмечается, что мафия понесла серьёзные убытки из-за локдауна. Преступникам теперь трудно сбывать краденое, нарушились логистические цепочки поставок контрафактной продукции, стало сложнее грабить людей на улицах. Из-за этого группировкам приходится искать новые источники дохода.
NEWS.ru ранее писал о деятельности итальянской мафии в первую волну пандемии. Тогда, в частности, группировки на юге страны раздавали продовольствие нуждающимся.