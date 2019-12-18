https://static.news.ru/photo/ee7e881e-e22d-11e9-9923-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: РИА Новости

Даты слушаний по делу об экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа определены Вестминстерским магистратским судом Лондона.

Заседания должны состояться 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля. При этом суд допустил возможность корректировки февральских слушаний.

Сам Ассанж участвовал в заседании посредством видеосвязи. Он держался спокойно, в отличие от одного из своих сторонников, который громко высказывался о суде над невиновным, по его мнению, человеком. В итоге мужчине запретили в дальнейшем присутствовать на заседаниях суда, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассанж 20 декабря даст показания испанскому суду. Он является потерпевшим по делу о прослушке, которую вела охранявшая его в посольстве Эквадора фирма в пользу американских спецслужб. По мнению адвоката, показания Ассанжа должны заставить британское правосудие усомниться в целесообразности его экстрадиции.