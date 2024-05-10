Пограничники Литвы не впустили в Калининград вагон со знаком Z Delfi: пограничники Литвы не впустили в Калининград вагон со знаком Z

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовские пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z, сообщает Delfi. Поезд шел в Калининградскую область.

Инцидент произошел на железнодорожном КПП на станции Кяна близ Белоруссии. Литовские пограничники отцепили от товарного состава, который вез товары в Калининградскую область, вагон с символом Z, «чтобы не допустить нарушений закона и провокаций».

Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использование флага России на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и близ памятников героям ВОВ. При этом подчеркивается, что под запретом также оказались символы Z и V. Однако запрет не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов.

В январе семью, приехавшую из Омска в Казахстан на похороны родственника, местные жители заставили снять символ Z с заднего стекла автомобиля. Cлучай произошел в городе Сергеевка, где к машине подошли двое мужчин и потребовали избавиться от наклейки, символизирующей поддержку спецоперации на Украине.

Сообщалось, что эстонские полицейские оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.