В Таллине мужчину оштрафовали на €500 за наклейку «Я русский» на авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонские блюстители порядка оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях, сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры полиции. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.

Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро по статье о разжигании ненависти. Если мужчина не изменит своего поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности, — приводит слова начальника процессуального отдела Райго Прантс издание Postimees.

По его словам, наклейки с такими надписями, а также, например, изображения с медвежьей эмблемой российских военных «носят провокационный характер для Эстонии и несут раздор в обществе». Он пояснил, что уже были примеры конфликтов из-за этих наклеек, которые переросли в физическое насилие.

В середине сентября в Сети стали распространяться кадры с черным BMW, разъезжающим по улицам Таллина с русскоязычными лозунгами «Я русский» и «Отряд по борьбе с нацизмом». Часть жителей пришли в ярость от инициативы мужчины, призвали найти и депортировать его. Тем временем он пошел дальше и начал распространять наклейки через соцсети. В итоге у него появились последователи, а Таллин заполонили машины с русскими надписями. Теперь эстонские полицейские нашли его — им оказался 25-летний мужчина. Его гражданство не уточняется.

Инициатива с наклейками вышла за пределы Эстонии и распространилась на близлежащие страны. Латвийская полиция тоже начала охоту на авто с надписями «Я русский». Власти считают недопустимыми такие лозунги на автомобилях, поэтому правоохранители имеют право приказать их немедленно удалить. При этом жителей страны призвали сообщать об обнаружении машин с такими наклейками. Владельцев машин с ними могут привлечь к административной ответственности.

Вся эта ситуация происходит на фоне того, что Прибалтика, Финляндия и Польша запретили въезд автомобилей с российским номерами.