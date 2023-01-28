В Казахстане от гостей из Омска потребовали снять литеру Z со стекла авто

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Семью, приехавшую из Омска в Казахстан на похороны родственника заставили снять символ Z с заднего стекла автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Случай произошел в городе Сергеевка, где к машине подошли двое местных жителей и потребовали избавиться от наклейки, символизирующей поддержку спецоперации на Украине.

Ты Z убери в Казахстане. Чтобы не было такого. Сейчас убирай. Быстрее. Они сейчас в Казахстане находятся. В России пускай ездят, в Казахстане нельзя, — обратился в видео местный житель к гостю из России.

Уточняется, что супруги родом из Казахстана, хотя имеют российские паспорта. Они пояснили, что к ним не возникло вопросов ни на границе, ни на таможне. Чтобы не усугублять конфликт, они сняли литеру со стекла.

Ранее в Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза. Согласно поправкам, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания. Право на пребывание в стране в течение 90 дней будет распространяться на период 180 календарных дней.