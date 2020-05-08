Литва и Польша открыли границу для деловых поездок

https://static.news.ru/photo/e5351f4a-9360-11ea-b5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

С 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.

С 11 мая граждане Литвы по делам работы, бизнеса или учёбы могут выехать в Польшу, — цитирует ТАСС сообщение службы охраны госграницы при МВД Литвы.

Уточняется, что при пересечении границы необходимо будет представить документ, подтверждающий цель поездки. Им может быть трудовой договор, патент на коммерческую деятельность или справка из учебного заведения.

Как писал NEWS.ru, открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения можно ожидать в июне при условии ослабления пандемии. Ранее премьер страны Душко Маркович заявил, что Черногория может стать «первым свободным от коронавируса направлением». С 4 мая здесь заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта, а с 18 мая власти планируют открыть отели и рестораны.