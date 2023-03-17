Леонардо да Винчи — наш: найдены российские корни автора «Мона Лизы» Чья кровь текла в венах великого художника эпохи Возрождения?

Фото: Репродукция ТАСС

Леонардо да Винчи

Оказывается, Леонардо да Винчи имел российские корни. Обнаруженные в архиве Флоренции документы свидетельствуют, что его мать родилась на территории Краснодарского края. Как она оказалась во Флоренции и познакомилась с отцом да Винчи, рассказывается в новой книге итальянского филолога и историка Карло Вечче «Улыбка Катерины. Мать Леонардо».

Кто был отцом художника

Великий художник и ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи родился в апреле 1452 года в окрестностях тосканского городка Винчи, на что указывает его фамилия, неподалеку от Флоренции. Его отцом был местный нотариус Пьеро да Винчи, однако поскольку Леонардо родился вне брака, то до сих пор было очень мало что известно о его матери. В источниках о детстве великого тосканца указывалось лишь, что она была из низших сословий и что звали ее Катерина.

«1452. Родился у меня внук от сэра Пьеро, моего сына, 15 апреля, в субботу, в три часа ночи. Получил имя Леонардо», — такую запись в нотариальной книге сделал Антонио да Винчи, дед великого живописца. По его словам, матерью мальчика стала некая Катерина и была она «хорошей крови», то есть красива. Но больше ничего достоверно про нее неизвестно.

Фото: wikipedia Дом, в котором жил Леонардо в детстве

Мать была рабыней?

По одной из ранее высказывавшихся версий, мать Леонардо была местной крестьянкой, рано потерявшей родителей, и звали ее Катерина ди Мео Липпи. Юную сироту соблазнил преуспевающий юрист Пьеро да Винчи, и она в возрасте 16 лет родила будущего гения Ренессанса. А сам Пьеро, которому тогда было 25 лет, вскоре женился на богатой девушке из своего круга. Позднее он забрал сына у матери, а ей выплатил компенсацию на приданое, чтобы она могла выйти замуж.

Однако высказывались и другие гипотезы, в том числе о том, что мать Леонардо могла быть рабыней. Потому что имя Катерина в то время в Италии было особенно распространено среди невольников. В частности, один из ведущих специалистов по жизни и творчеству Леонардо директор его музея в Винчи Алессандро Веццози высказывал предположение, что мать создателя «Мона Лизы» происходила откуда-то с Ближнего Востока или Северной Африки.

В 2006-м итальянские специалисты нашли подтверждение этой гипотезы. Они проанализировали отпечатки пальцев Леонардо, которые во множестве сохранились на его картинах и рисунках. На основе анализа центрального узора отпечатков они сделали вывод, что у него могли быть восточные корни, арабские или турецкие.

Дочь Якоба из Черкесии

Однако документ, который обнаружил в Государственном архиве Флоренции итальянский историк и филолог профессор неаполитанского Университета Л’Ориентале Карло Вечче (Carlo Vecce), позволяет утверждать, что корни великого тосканского художника и изобретателя находятся не на Ближнем Востоке, а на Северном Кавказе.

Вечче нашел акт об освобождении рабыни по имени Катерина, который в ноябре 1452 года, когда Леонардо было уже полгода, подписал его отец Пьеро да Винчи. Составлен документ был по распоряжению хозяйки Катерины, некой Джиневры д’Антонио Реддити, жены флорентийского авантюриста и рабовладельца. Сама Катерина, как говорится в вольной, была «дочерью Якоба, рабыней родом откуда-то из Черкесии».

Черкесией называлась территория современного Краснодарского края России, которую населяли черкесские племена адыгов.

Та ли Катерина?

Однако откуда известно, что эта вольноотпущенница Катерина именно та Катерина, что стала матерью Леонардо?

«В то время многих рабынь звали Катерина. Но это единственный акт освобождения рабыни по имени Катерина, который за всю свою долгую карьеру заверил Пьеро да Винчи», — рассказал Вечче.

К тому же, по его словам, в документе множество ошибок и недочетов, что может говорить о том, что составлявший его юрист был чем-то крайне взволнован.

«Сделать беременной чужую рабыню — это было преступление», — пояснил исследователь. То есть если его догадка верна, отец Леонардо должен был быть крайне заинтересован в успешном освобождении матери своего ребенка от рабства.

Извилистый путь догадок

Но как черкешенка Катерина вообще оказалась рабыней в Тоскане? Согласно реконструкции Вечче, которую он приводит в своей книге «Улыбка Катерины. Мать Леонардо», еще девочкой Катерину похитили где-то в предгорьях Кавказа, вероятно, крымские татары. Они доставили ее в генуэзскую колонию в устье Дона — Тану (современный Азов), где продали работорговцам.

Примерно в 1439 году она оказалась на невольничьем рынке в Константинополе, откуда уже венецианские купцы привезли ее в Венецию, а там примерно в 1442 году, когда Катерине было 15 лет, ее продали флорентийским хозяевам. В доме Джиневры Реддити она прожила около 10 лет в качестве прислуги и няни, пока не родила ребенка от нотариуса Пьеро да Винчи и была отпущена на свободу в возрасте примерно 25 лет. Причем, как считает Вечче, Леонардо не был у Катерины первенцем.

Фото: wikipedia Картина Мона Лиза (1503—1505/1506)

Черкесское лицо итальянской работорговли

Хотя эта романтическая история основана только на умозаключениях неаполитанского ученого, весьма вероятно, что реальная биография матери Леонардо была очень на нее похожей. Разве что с той поправкой, что после похищения из родных мест ее доставили не в Тану, а в другую колонию — крымскую Каффу (нынешняя Феодосия), которая была центром генуэзской работорговли.

«Большинство рабов, проданных в Каффе, происходило из соседних регионов Кавказа: черкесы или зихи составляли 44% продаж, 23% — лазы, 11% — абхазы, 3,5% — куманы. В Генуе черкесы составляли 45% от всех восточных рабов, лазы — 17%, болгары — 12%, русские — 5%», — отмечает адыгский историк Самир Хотко.

По его словам, еще в конце XIII века в Западном Средиземноморье начался настоящий бум торговли рабами. И значительную часть этого потока невольников составляли черкесские рабы.

Не были редкостью и случаи, когда итальянские рабовладельцы приживали незаконных детей от своих черкесских невольниц. Так, Карло Медичи, один из сыновей правителя Флоренции середины XV века Козимо Медичи, был наполовину черкесом, сыном рабыни по имени Маддалена. Он стал прелатом, меценатом и покровителем искусств. Причем именно тогда, когда во Флоренции жил и работал Леонардо. Так что очень может быть, что получеркес Медичи помогал своем земляку, получеркесу да Винчи.