Ле Пен признала Крым российским

Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума. Об этом политик рассказала в эфире радиостанции France Bleu, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова.

Крым вошёл в состав России на основании итогов референдума, — отметила Ле Пен.

Ле Пен вместе с действующим главой Франции Эммануэлем Макроном примет участие во втором туре выборов президента, он пройдёт 24 апреля.

Ранее Ле Пен отказалась называть спецоперацию РФ на Украине геноцидом. Она подчеркнула, что само понятие «геноцид» имеет чёткое юридическое определение. Также кандидат в президенты заявила, что не является «троянским конём» российского президента Владимира Путина. Ле Пен подчеркнула, что выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики, потому что заботится об интересах рядовых жителей страны.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон также предпочёл не называть геноцидом действия РФ на Украине. При этом он подчеркнул, что украинцы и русские являются братскими народами.