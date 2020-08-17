Латвия выделит на поддержку гражданского общества в Белоруссии €150 тыс.

https://static.news.ru/photo/089c0116-e08b-11ea-94e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Латвии приняли решение о выделении €150 тысяч для поддержки гражданского общества в Белоруссии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Как сообщает агентство LETA, во время заседания кабмина республики было принято несколько решений.

Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране, — сказал глава правительства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудники министерства 18 августа встретятся с представителями неправительственных организаций, связанных с Белоруссией, чтобы обсудить возможные проекты, для реализации которых будет выделено финансирование.

В частности, в список таких направлений входят оказание юридической помощи проходящим по уголовным процессам в различном статусе лицам и поддержка СМИ.

Ранее посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича вызвали в МИД Латвии для разъяснения слов белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что протесты в его стране управляются из стран Балтии, писал NEWS.ru.