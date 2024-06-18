Латвийский театр отменил спектакль российского режиссера Крымова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Крымов

Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке, сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора учреждения. В связи с этим был разорван контракт с российским режиссером Дмитрием Крымовым. Его постановка «Записки сумасшедшего» должна была состояться в сентябре.

Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке, — сообщил гендиректор театра Марис Витолс.

Отмечается, что мораторий будет действовать до окончания конфликта на Украине. При этом портал отметил, что прежнее решение театра о проведении спектакля Крымова «вызвало недоумение части общественности».

Витолс добавил, что своим решением театр не хочет оскорбить российских актеров, которые покинули страну с началом спецоперации. По его словам, руководство учреждения «уважает выбор» таких артистов.

Ранее сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену после долгого перерыва. Она сыграет в постановке «Зал ожидания». Сама актриса отметила, что это именно тот спектакль, ради которого она готова вновь поработать в театре.