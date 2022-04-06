Кто больше осудит: политолог об отношении к РФ перед выборами во Франции

Кандидаты на пост президента Франции перед выборами, которые пройдут 10 апреля, соревнуются в том, кто более резко выступит за осуждение России, заявил NEWS.ru руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, даже те политики, которые сначала выступали за диалог с РФ, с момента начала спецоперации на Украине изменили своё мнение.

На фоне украинского кризиса даже те, кто в своё время выступал с пророссийскими лозунгами, предложениями к диалогу, такие как Эрик Земмур и Марин Ле Пен, они достаточно более или менее резко осудили действия России в связи со спецоперацией и поддержали санкции в отношении РФ. По сути дела, соревнование здесь идёт вокруг того, кто более резко выступает за осуждение России, — сказал Рубинский.

Он добавил, что сейчас сложно утверждать о том, как будут складываться отношения России и Франции в случае победы кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля. О намерении баллотироваться на высший государственный пост во Франции заявили действующий президент Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, приверженец ультраправых взглядов, журналист и писатель Эрик Земмур, представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк-Меланшон и другие.

Ранее Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения французов по поводу победы Ле Пен на грядущих президентских выборах. Как пишет Politico, действующий глава Франции использует тактику запугивания электората, чтобы получить больше сторонников.