«Плюет на конституцию»: в Раде охарактеризовали руководство Зеленского Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский не уважает законы Украины

На Украине нет парламентаризма и свободы слова, но есть «космическая коррупция», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он обвинил президента страны Владимира Зеленского в злоупотреблении полномочиями. По его словам, глава государства напрочь игнорирует законы и может лишить свободы любого неугодного.

Зе (Зеленский. — NEWS.ru) может посадить любого. Вводит санкции против любого. Плюет на законы. Плюет на конституцию. На улицах убивают граждан. Медиа под прессингом. Свободы слова нет. Парламентаризма нет. Местного самоуправления нет. Коррупция космическая, — описал парламентарий ситуацию в стране.

Гончаренко возмутился распространенной среди власти риторикой о «раскачивании лодки». По его мнению, на самом деле лодку раскачивает лишь «один человек с Банковой» — Зеленский.

Ранее в украинском парламенте произошел публичный конфликт между Зеленским и Гончаренко. Поводом для перепалки стал вопрос о перспективах демобилизации военнослужащих. Зеленский заявил, что солдаты ВСУ смогут вернуться домой только после победы, добавив, что они заслуживают ротации, когда такие политики, как Гончаренко, окажутся на передовой. Это высказывание вызвало эмоциональную реакцию депутата, который начал кричать о необходимости «иметь совесть».